WRC Suède - "Evans va attaquer fort... je compte lui répondre", sourit Kalle Rovanpera

Et le pilote gallois de lui répondre : "Globalement, ma journée a été bonne. Par moments, je me sentais très bien dans la voiture, mais c'est vrai que la journée n'est pas parfaite pour autant. Mon équipier Rovanpera a sorti une superbe journée. L'écart n'est pas trop grand, on essaiera de le combler au cours des quatre dernières spéciales programmées sur cette épreuve. Je compte maintenir la pression sur mon équipier. De toute façon, Neuville n'est pas très loin derrière donc la bagarre va continuer. L'arrivée de la dernière spéciale ? C'était beaucoup plus glissant que ce que j'avais imaginé. Je suis sorti large, c'était une vraie chaleur. On a heureusement réussi à passer la ligne."