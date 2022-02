WRC Suède : Evans à la faute, Neuville récupère la 2e place ! (LIVE commenté)

Place ce week-end au Rallye de Suède, deuxième épisode de l'édition 2022 du championnat du monde des rallyes (WRC).

Sept spéciales vendredi, six spéciales samedi... et quatre ce dimanche, pour un total de 56,84 kilomètres, lors de la troisième et dernière journée de l'épreuve suédoise.

Kalle Rovanpera (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) ou Esapekka Lappi (Toyota) : qui va remporter l'épreuve ? Réponse peu après 13H...

Le programme de dimanche

ES16 : Vindeln 1 (14,19 km - Terminée)

ES17 : Sarsjöliden 1 (14,23 km - 8H08)

ES18 : Vindeln 2 (14,19 km - 9H37) → Le direct vidéo

ES19 : Sarsjöliden 2 - Power Stage (14,23 km - 12H00) → Le direct vidéo