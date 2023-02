WRC Suède : Esapekka Lappi part en tête à queue et reste bloqué

Catastrophe pour Esapekka Lappi dans l’ES13 du Rallye de Suède, la plus longue de la journée. Confortablement installé à la 3e place du général après 13 des 18 spéciales au programme, le Finlandais est parti en tête à queue en milieu d’après-midi.

Une erreur fatale pour son rallye. Incapable de s’extraire du tas de neige dans lequel il s’est empalé, le pilote Hyundai a définitivement compromis sa course. Il a finalement pu se dégager après 7 longues minutes grâce à l’aide des spectateurs présents sur place.

Désormais 12e, il laisse la lutte pour le podium à Kalle Rovanperä et Thierry Neuville. Les deux hommes sont séparés par un peu plus de 3 secondes au terme de l’ES13. Cinquième, Elfyn Evans compte plus de 20 secondes de retard sur le duo.