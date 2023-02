WRC Suède : Craig Breen leader au terme de la première journée, Thierry Neuville à la 6e place

Craig Breen (Hyundai) occupe la tête du Rallye de Suède, deuxième manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC), ce vendredi soir.

Auteur de trois meilleurs chronos, le pilote irlandais a émergé face à Ott Tanak (Ford) et Esapekka Lappi (Hyundai). Les trois hommes se tiennent en 11.2 secondes.

La bagarre fait rage également, un peu plus loin, entre Elfyn Evans (Toyota), quatrième, Kalle Rovanpera (Toyota), cinquième, et notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai), sixième. Les trois pilotes se trouvent respectivement à 26.5, 31.1 et 36.8 secondes.

Samedi, les concurrents devront affronter sept spéciales.

Le programme de samedi

ES9 : Norrby 1 (12,54 km - 8H05)

ES10 : Floda 1 (28,25 km - 8H56) → Le direct vidéo

ES11 : Savar 1 (17,28 km - 10H41)

ES12 : Norrby 2 (12,54 km - 14H05) → Le direct vidéo

ES13 : Floda 2 (28,25 km - 14H56) → Le direct vidéo

ES14 : Savar 2 (17,28 km - 16H41) → Le direct vidéo

ES15 : Umea 1 (10,08 km - 18H05)