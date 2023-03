WRC - Sébastien Ogier, en tête du championnat : "Je serai là en Croatie... mais pas au Portugal"

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le rallye du Mexique, troisième épreuve de la saison, et établi un nouveau record en gagnant pour la septième fois cette étape du Championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche.

"La satisfaction est grande. On était venu pour essayer d’aller chercher cette victoire. On a livré un beau week-end. Forcément, en partant de derrière sur la terre, ça aide toujours. On a réussi à bien exploiter notre position sur la route. Les cinq points dans la Power Stage, ce n’était pas complètement nécessaire. Mais comme je sais que je vais faire le prochain rallye en Croatie et que c’est de l’asphalte, c’est pas mal de partir devant. Sur papier, je savais avant la Power Stage qu’Evans avait un souci et allait avoir du mal à résister à Neuville. On risquait d’être à un point d’écart avec Thierry. Avec Rovanpera également. Il fallait essayer d’optimiser ça. Et puis pour l’équipe, tous les points comptent. Quand je me sens bien dans la voiture, pas de raison de laisser les points en route", a indiqué le Français.