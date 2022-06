WRC Sardaigne : un rallye qui sourit généralement à Thierry Neuville et au clan Hyundai

En débarquant en Sardaigne, théâtre de la cinquième manche WRC, le championnat du monde des rallyes, de la saison, l’équipe Hyundai espère briser la suprématie du jeune Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), 21 ans, qui vient de s'imposer trois fois de suite, en Suède, en Croatie et au Portugal.

Si l'on met de côté la victoire du vétéran et revenant Sébastien Loeb, 47 ans, en ouverture au Rallye de Monte-Carlo, cette saison 2022 est, pour le moment, ultra-dominée par Rovanpera. Le plus jeune leader de l'histoire du Championnat du monde des rallyes (WRC) compte désormais 46 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Thierry Neuville (Hyundai).

Cette épreuve sarde sourit presque toujours au pilote belge : deux victoires (en 2016 et 2018) et une place sur le podium très régulièrement (2e en 2013 et 2020, 3e en 2015, 2017 et 2021). Le côté technique du rallye sied à notre compatriote, son système de notes semble également en parfaite adéquation avec le parcours.