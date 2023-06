WRC Sardaigne - Tom Rensonnet, coaché par Alex Bengué : "Si on ne fait pas d'erreur, on pourra faire quelque chose de bien"

"La clé dans ce rallye, ce sera d'amener du frein avant le virage pour essayer de faire pivoter la voiture afin de rester fluide. On ne devra pas rouler sur le train avant comme on a l'habitude sur asphalte. Lors du shakedown, c'était très chouette. On arrive de côté, on glisse, il y a plus de grip qu'on ne pense. C'est un terrible souvenir pour l'instant, c'est très fun", a-t-il poursuivi.

"Mon rôle, c'est d'accompagner Tom, d'être à son service pour éviter un maximum d'erreurs. J'essaie de partager mon expérience pour éviter les pièges. L'objectif, c'est de progresser le plus rapidement et le plus sereinement possible. Le principal conseil que je donne, c'est d'aller au bout. C'est très important, ils ont besoin d'accumuler des kilomètres. Il faut se laisser le temps d'apprendre.

Je n'ai pas fait les reconnaissances, mais je connais bien ce terrain. On fait des sessions vidéos et je donne mon avis sur les points essentiels", a lui expliqué Alex Bengué.

Et d'ajouter : "Tom est un pilote motivé. Il a envie, il a le sourire, il a montré qu'il était adroit. Vu son jeune âge, il y a plein de choses à faire avec lui. Tous les feux sont au vert. Il est demandeur de conseils, il y a un vrai échange. Ce sera pratiquement que des premières pour l'équipage ce week-end. Ce sera très riche. Il y a un très long chrono, pratiquement 50 kilomètres. Ce n'est pas forcément la difficulté majeure du rallye. C'est une épreuve d'endurance, ce n'est pas le plus rapide qui va gagner. Ce sera le plus malin, celui qui saura avoir un bon niveau de performance et le plus grand niveau de fiabilité. C'est ce compromis qu'il faudra arriver à trouver. Dans la position de Tom et de Loïc, il faut rester au contact pour profiter, peut-être, des erreurs de ceux devant."

"Je vais essayer de regarder les vidéos de course. C'est intéressant afin d'analyser son type de pilotage et pour savoir ce qu'on peut améliorer. Je serai présent au service aussi pour pouvoir les conseiller sur les choix techniques. J'essaie de partager mon expérience, il faut bien que ça serve à quelque chose d'avoir des cheveux blancs (sourire)", a-t-il conclu.