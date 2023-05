WRC Sardaigne : Thierry Neuville et Hyundai chassent une première victoire cette saison

Vainqueur en 2016 et 2018, Thierry Heuville (Hyundai) aborde le Rallye de Sardaigne, de jeudi à dimanche, sixième épreuve du championnat du monde WRC, avec le souvenir d'être grimpé à cinq reprises sur le podium. C'est un rendez-vous qu'affectionne l'écurie coréenne victorieuse de cinq des sept dernières éditions.

Reste que Hyundai et Thierry Neuville sont dans le doute cette année, n'ayant pu encore remporter de succès. Victime d'une panne de turbo-compresseur dans les dernières spéciales du Rallye au Portugal il y a quinze jours, le pilote belge de 34 ans sait qu'il a la possibilité d'aller récolter de grosses unités sur la terre sarde.

Pendant ce temps, la concurrence engrange elle des précieux points : déjà quatre succès pour Toyota en 2023 (Sébastien Ogier au Monte-Carlo et au Mexique, Elfyn Evans en Croatie et Kalle Rovanpera au Portugal) contre un pour la Ford d'Ott Tanak. Ca se traduit au classement des constructeurs : l'équipe japonaise totalise 201 points, contre 169 à Hyundai et 134 à Ford.

Thierry Neuville se présente sur cette sixième manche de la saison au cinquième rang du championnat, avec 68 unités. Sébastien Ogier (Toyota) et Elfyn Evans (Toyota) ne sont pas loin, un point devant, tandis qu'Ott Tanak (Ford, 81) et surtout Kalle Rovanpera (Toyota, 98) ont filé.

Sébastien Ogier sera du voyage en Sardaigne tandis qu'on sera très attentif à la performance de Dani Sordo (Hyundai). Sur les quatre dernières apparitions du sympathique vétéran espagnol sur cette manche, il est grimpé trois fois sur le podium : victoire en 2019, victoire en 2020 et troisième place en 2022.

Le shakedown se tiendra jeudi matin (9H01), quelques heures avant la première spéciale (18H05). Le 'vrai' départ, ce sera pour vendredi, avec six spéciales au programme.