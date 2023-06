WRC Sardaigne - Thierry Neuville en tête avant la dernière journée : "On va rester concentré... il n'y a plus qu'à !"

Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, ce samedi.

"L'objectif en partant ce matin, c'était de grappiller quelques secondes. On était bien parti avec quelques temps scratches avant de prendre un grand coup dans une des spéciales : Ogier avait très bien roulé, on avait l'impression d'être plus ou moins à la limite, mais le chrono n'était pas là. On a bien géré les pneus durant l'après-midi, on a continué à mettre la pression. Ogier a fait une erreur et on a réussi à passer Lappi aussi. On se retrouve en tête, c'est un très bon résultat. Lappi est 2e, c'est un tout bon résultat pour l'équipe. Il reste quatre spéciales", a indiqué TN à notre micro.

"On a essayé de rouler aussi vite qu'on pouvait dans toutes les spéciales, de suivre notre feeling également. J'ai eu immédiatement un bon feeling. Les conditions n'étaient pas bonnes, mais je sentais que le chrono devrait être bon si je gardais ce rythme. C'est seulement à l'arrivée que j'ai appris qu'Ogier était dehors et que Lappi perdait du temps. Je ne sais pas si c'était nécessaire qu'il lève lève le pied en voyant qu'Ogier abandonnait. J'aurais pu rencontrer un souci également. Il faut voir s'il a vraiment levé le pied. Ca l'a sûrement pas mal perturbé de le voir dehors, après c'est toujours difficile de garder la concentration. Il savait que si je n'arrivais pas à le passer, il allait finir 2e. Je pense qu'il a préféré assurer sa place."

"On a bien géré les pneus aujourd'hui. On a vu tous les autres perdre pas mal de temps dans les dernières spéciales. Il nous en reste encore pour dimanche donc on va rester concentré et essayer de bien travailler avec les ingénieurs ce soir pour que la voiture soit parfaite pour la dernière journée. Il n'y a plus qu'à !", a-t-il conclu.