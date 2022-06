WRC Sardaigne : Thierry Neuville empoche la 1ère spéciale... devant les quatre Toyota

La première journée, vendredi, comprend huit spéciales avec un principe basique : on répète deux spéciales le matin (Terranova et Monti di Ala’e Budduso') et deux autres l'après-midi (Osilo - Tergu et Sedini - Castelsardo). Au total, 133,56 kilomètres.

Le programme de vendredi

ES2 : Terranova 1 (14,19 km - 7H01)

ES3 : Monti di Ala’e Budduso’ 1 (24,70 km - 8H01)

ES4 : Terranova 2 (14,19 km - 9H46) → Le direct vidéo

ES5 : Monti di Ala’e Budduso’ 2 (24,70 km - 10H46) → Le direct vidéo

ES6 : Osilo - Tergu 1 (14,63 km - 15H18)

ES7 : Sedini - Castelsardo 1 (13,26 km - 16H01) → Le direct vidéo

ES8 : Osilo - Tergu 2 (14,63 km - 17H48)

ES9 : Sedini - Castelsardo 2 (13,26 km - 18H31) → Le direct vidéo