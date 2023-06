WRC Sardaigne - Thierry Neuville croit à la victoire : "Quand on voit la météo capricieuse, tout reste possible..."

Thierry Neuville (Hyundai) pointe vendredi soir à la 3e place provisoire du Rallye de Sardaigne, sixième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC).

"Je pense qu’il y avait moyen de faire mieux… si on ne s’était pas trompé de pneus ce matin. Toute l’équipe s’est trompée sur le choix, on aurait dû avantager les pneus softs. L’après-midi était meilleure : on a fait la bonne stratégie et le bon choix de pneus. On était à 30 secondes, on est remonté à 18. Lappi est en tête, on est à la 3e place. Ca nous met dans une meilleure position pour samedi", a introduit Neuville à notre micro.

Et d'ajouter : "J’ai eu un meilleur feeling avec la voiture même si ce n’est toujours pas ce que je recherche. Mais ça va un peu mieux. On a rencontré un problème avec le frein à main. C’était difficile car, de temps en temps, il bloquait les quatre roues. A deux ou trois reprises, on a donc mis les roues dans le fossé car on tirait tout droit. Il y a aussi eu la petite erreur de ce matin, on a tiré tout droit à un freinage, on a dû redémarrer le moteur, perdant environ six secondes."