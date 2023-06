WRC Sardaigne - Thierry Neuville chute au 6e rang : "On s'est fait un paquet de frayeurs dans cette longue spéciale"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe, ce vendredi midi, la sixième place provisoire du Rallye de Sardaigne, sixième manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC).

"C’était très compliqué. Franchement, on s'est fait un paquet de frayeurs dans cette longue spéciale. On est là, c’est déjà ça. Ca allait dans la première partie du parcours car il y avait des ornières et c’était un peu mou. Dès que le sol est dur et qu’il n’y a plus d’ornières, l’adhérence est nulle. Le seul point positif, c’est qu’on a économisé plus de pneus soft. C’était une stratégie un peu différente (ndlr : deux pneus hard à l'avant et deux soft à l'arrière), mais on perd un peu trop par rapport à cela. Le temps perdu, c’est dû aux gommes, mais aussi au manque de traction", a indiqué le Belge à notre micro au terme de cette spéciale de 49,90 kilomètres.

Cette quatrième spéciale a fait mal aux Hyundai : Esapekka Lappi, dorénavant deuxième au général, a rencontré les mêmes difficultés que Neuville tandis que Dani Sordo est parti à la faute, cédant trois minutes.