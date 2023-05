WRC Sardaigne - Thierry Neuville : "Après deux mauvais rallyes, il va falloir marquer des gros points... j'ai envie de gagner !"

La meute du WRC, le championnat du monde des rallyes, se déplace ce week-end du côté de la Sardaigne dans le cadre de la sixième manche de la saison 2023. Un rendez-vous que Thierry Neuville connait bien puisqu'il s'y est imposé en 2016 et 2018.

"Après deux mauvais rallyes, il va falloir marquer des gros points. Sans avoir eu l'occasion de faire des tests pour ce rallye, en ayant vu qu'on était assez loin par rapport à la concurrence au Portugal, c'est difficile de savoir où on se trouve au niveau de la performance. De la pression ? Oui, il y en a toujours, mais il va falloir rester calme si la performance n'est pas là. Avec les conditions météos durant les reconnaissances, tout est possible. Je pense que ça va être un rallye d'endurance. C'est compliqué de se faire une image globale de ce qui va se passer", a introduit le Belge à notre micro.

Il a plu et il va peut-être pleuvoir durant le week-end... alors que le pilote Hyundai s'élancera en 5e sur la route. "On espérait venir ici et retrouver les conditions habituelles et une météo chaude. On a eu de la boue et des flaques d'eau durant les reconnaissances. Le soleil revient, ça pourrait encore changer des choses. Quand il pleut en Sardaigne, il y a pas mal de changements d'adhérence. La perte de grip est souvent brutale, sans pouvoir le voir de loin. Si ça sèche sensiblement d'ici au départ, ce sera différent de nos notes et ce sera difficile de trouver le bon rythme. On pourrait aussi être coincés avec les pneus. On n'a que 12 softs pour le week-end contre 24 hards. C'est clairement trop peu avec les conditions des reconnaissances", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter : "Je manquais de grip au Portugal alors que j'étais resté sur les choix du Mexique, où ça avait bien fonctionné. Pour mes équipiers, qui ont gardé les paramètres du Mexique aussi, il y a eu un retournement de situation et ils étaient un peu plus compétitifs. On parle surtout de l'amortisseur avant. On part plus ou moins tous sur la même base ici. Une spéciale de 49,90 km à parcourir deux fois vendredi ? Ca va être un gros morceau même si on connait une grande partie de la spéciale. Je sais plus ou moins toujours où je suis, ça aide pour une spéciale aussi longue."