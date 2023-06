WRC Sardaigne - Thierry Neuville a un objectif clair : "Viser la 2e place pour faire un écart par rapport à Rovanpera"

Auteur de trois meilleurs temps sur les quatre spéciales de ce samedi matin, Thierry Neuville (Hyundai) occupe toujours la troisième place du Rallye de Sardaigne, qui accueille la sixième manche de la saison (WRC). Il pointe à 24,7 secondes du leader Sébastien Ogier (Toyota) et à seulement 6,5 secondes de son équipier Esapekka Lappi, deuxième.

"Ce matin, on a très bien roulé, on n'a pas fait d'erreur. On s'est un peu éloigné de la tête, mais on s'est rapproché de notre équipier. On a fait trois scratches sur quatre spéciales, mais on a lâché beaucoup trop de temps pour cette quatrième spéciale. On a gardé le même rythme pourtant. Encore une fois, on sait que dans certaines conditions, on n'est pas là. On doit encore travailler. Visiblement, c'était le cas dans cette spéciale. Je ne sais pas vraiment si on saura répondre dans le deuxième passage de cette spéciale. Ca dépendra un peu des conditions qu'on va avoir", a indiqué le Belge à notre micro.

Avant d'ajouter : "La confiance avec la voiture est meilleur, mais il y a toujours moyen de faire un peu mieux. Je me sentais mieux aujourd'hui que toute la journée de vendredi. Les spéciales étaient sans doute un peu plus larges, avec un peu moins de pierres. Le sol était assez souple. Ca nous convenait peut-être mieux."

"Je pense qu'on doit viser la deuxième place pour faire un écart par rapport à Rovanpera. S'il finit une place derrière nous, il n'y a que trois points d'écart. Il faut viser la deuxième place et voir ce qui se passera devant. Tout peut arriver. On doit rester vigilant et au contact. On va devoir faire un bon choix de pneus car il nous reste peu de gommes pour l'après-midi aujourd'hui et toute la boucle de dimanche", a ensuite conclu TN.