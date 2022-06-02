WRC Sardaigne : suivez 10 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

Le Rallye de Sardaigne, cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), se déroule ce week-end.

Comme pour toutes les manches de la saison 2022, nous vous proposons de nombreux directs vidéos sur RTBF Auvio et sur le site sport de la RTBF. Dans le cas de l’épreuve sarde : quatre directs vendredi, quatre samedi et deux dimanche.

Ci-dessous, le programme des spéciales du rallye.