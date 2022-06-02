WRC Sardaigne : suivez 10 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

Jeudi 2 juin
Shakedown : Olmedo (3,53 km - 9H01)
ES1 : Olbia-Cabu Abbas (3,23 km - 18H08)
Vendredi 3 juin
ES2 : Terranova 1 (14,19 km - 7H01)
ES3 : Monti di Ala’e Budduso’ 1 (24,70 km - 8H01)
ES4 : Terranova 2 (14,19 km - 9H46) → Le direct vidéo
ES5 : Monti di Ala’e Budduso’ 2 (24,70 km - 10H46) → Le direct vidéo
ES6 : Osilo - Tergu 1 (14,63 km - 15H18)
ES7 : Sedini - Castelsardo 1 (13,26 km - 16H01) → Le direct vidéo
ES8 : Osilo - Tergu 2 (14,63 km - 17H48)
ES9 : Sedini - Castelsardo 2 (13,26 km - 18H31) → Le direct vidéo
Samedi 4 juin
ES10 : Tempio - Pausania 1 (12,03 km - 7H46)
ES11 : Erula - Tula 1 (15,27 km - 8H46)
ES12 : Tempio - Pausania 2 (12,03 km - 10H31) → Le direct vidéo
ES13 : Erula - Tula 1 (15,27 km - 11H31)
ES14 : Coiluna - Loelle 1 (21,60 km - 13H38) → Le direct vidéo
ES15 : Monte Lerno di Pattada 1 (17,01 km - 14H46)
ES16 : Coiluna - Loelle 2 (21,60 km - 16H08) → Le direct vidéo
ES17 : Monte Lerno di Pattada 2 (17,01 km - 17H16) → Le direct vidéo
Dimanche 5 juin
ES18 : Cala - Flumini 1 (12,55 km - 8H10)
ES19 : Sassari - Argentiera 1 (7,10 km - 9H08)
ES20 : Cala - Flumini 2 (12,55 km - 11H00) → Le direct vidéo
ES21 : Sassari - Argentiera, Power Stage (7,10 km - 12H18) → Le direct vidéo