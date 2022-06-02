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WRC

WRC Sardaigne : suivez 10 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

WRC : Elfyn Evans (Toyota) en Sardaigne durant l'édition 2021
il y a 1 heure1 min
Par Maxime Berger

Le Rallye de Sardaigne, cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), se déroule ce week-end.

Comme pour toutes les manches de la saison 2022, nous vous proposons de nombreux directs vidéos sur RTBF Auvio et sur le site sport de la RTBF. Dans le cas de l’épreuve sarde : quatre directs vendredi, quatre samedi et deux dimanche.

Ci-dessous, le programme des spéciales du rallye.

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Jeudi 2 juin
Shakedown : Olmedo (3,53 km - 9H01)
ES1 : Olbia-Cabu Abbas (3,23 km - 18H08)

Vendredi 3 juin
ES2 : Terranova 1 (14,19 km - 7H01)
ES3 : Monti di Ala’e Budduso’ 1 (24,70 km - 8H01)
ES4 : Terranova 2 (14,19 km - 9H46) Le direct vidéo
ES5 : Monti di Ala’e Budduso’ 2 (24,70 km - 10H46) Le direct vidéo
ES6 : Osilo - Tergu 1 (14,63 km - 15H18)
ES7 : Sedini - Castelsardo 1 (13,26 km - 16H01) Le direct vidéo
ES8 : Osilo - Tergu 2 (14,63 km - 17H48)
ES9 : Sedini - Castelsardo 2 (13,26 km - 18H31) Le direct vidéo

Samedi 4 juin
ES10 : Tempio - Pausania 1 (12,03 km - 7H46)
ES11 : Erula - Tula 1 (15,27 km - 8H46)
ES12 : Tempio - Pausania 2 (12,03 km - 10H31) Le direct vidéo
ES13 : Erula - Tula 1 (15,27 km - 11H31)
ES14 : Coiluna - Loelle 1 (21,60 km - 13H38) Le direct vidéo
ES15 : Monte Lerno di Pattada 1 (17,01 km - 14H46)
ES16 : Coiluna - Loelle 2 (21,60 km - 16H08) Le direct vidéo
ES17 : Monte Lerno di Pattada 2 (17,01 km - 17H16) Le direct vidéo

Dimanche 5 juin
ES18 : Cala - Flumini 1 (12,55 km - 8H10)
ES19 : Sassari - Argentiera 1 (7,10 km - 9H08)
ES20 : Cala - Flumini 2 (12,55 km - 11H00) Le direct vidéo
ES21 : Sassari - Argentiera, Power Stage (7,10 km - 12H18) Le direct vidéo

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