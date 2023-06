WRC Sardaigne - Sébastien Ogier, un leader prudent : "Il peut encore se passer beaucoup de choses..."

Impressionnant dans la longue spéciale de ce samedi matin, Sébastien Ogier (Toyota) a récupéré la première place du Rallye de Sardaigne, la sixième manche de la saison (WRC). Le Français compte 18,2 secondes d'avance sur Esapekka Lappi (Hyundai), 2e, et 24,7 secondes sur Thierry Neuville (Hyundai), 3e.

"Dans cette plus longue spéciale, c'était un temps qui faisait plaisir à prendre pour nous. Tout en roulant plutôt pas mal, on était occupé à perdre un peu de terrain dans les deux spéciales précédentes. Il fallait réagir. Je ne dis pas que c'était prévu comme ça, mais je savais que c'était la spéciale la plus compliquée de la boucle et celle où les plus gros écarts pouvaient se faire. C'est vrai que j'étais content en voyant les écarts à la fin de la spéciale. Je n'ai pas préparé ce passage plus spécifiquement, je les prépare tous avec le plus d'attention possible. On sait que les différences peuvent se faire quand les spéciales sont plus compliquées", a analysé l'octuple champion du monde.

"Si la météo avait été typiquement celle de la Sardaigne, on serait dans une belle position au général. Avec les nuages et la pluie qui arrivent, ça va nous compliquer la tâche durant l'après-midi. Il peut encore se passer beaucoup de choses", a-t-il aussi précisé.