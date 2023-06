WRC Sardaigne - Sébastien Ogier raconte sa sortie : "J'ai le pied plein de boue et il glisse de la pédale au moment où je freine"

Leader chassé par Esapekka Lappi (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai), Sébastien Ogier (Toyota) est parti à la faute ce samedi après-midi sur les routes du Rallye de Sardaigne, sixième manche de la saison (WRC).

"Il y a pire dans la vie. On passe vite à autre chose. Il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir. Je pense que j'ai tout donné, on n'a pu eu trop de réussite durant l'après-midi. On était plutôt dans une bonne position, mais ce passage de gué... J'essaie de le prendre plus doucement que le matin, mais en fait c'est pire. Le nez de la voiture s'est planté, endommageant le radiateur. On a essayé de réparer un peu tout l'après-midi, puis ça s'est enchainé contre nous avec cette crevaison lente au départ de la 14e spéciale. Ca nous force à changer de pneu à la dernière minute dans la boue... et je ne sais même pas comment décrire ce qui nous arrive ensuite dans la spéciale. J'ai le pied plein de boue et il glisse de la pédale au moment où je freine. Mon pied glisse et vient se coincer entre la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Le temps que je le retire et que je reprenne, on est un poil trop tard et on va s'arrêter juste à côté de la route, un mètre trop loin. Pas moyen de repartir", raconte l'octuple champion du monde à notre micro.