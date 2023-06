WRC Sardaigne - Sébastien Ogier pas mécontent de son pilotage mais "les décisions prises à mi-journée n'étaient pas bonnes"

Un petit dixième : c'est l'écart ce vendredi soir entre Esapekka Lappi (Hyundai), leader du Rallye de Sardaigne, sixième manche du championnat tu monde des rallyes (WRC), et son dauphin Sébastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) est 3e à 18 secondes.

"C'est une bonne journée. J'aurais signé pour ça. La première boucle était meilleure que la deuxième. On a un peu plus galéré durant l'après-midi. Je ne suis pas forcément trop mécontent de mon pilotage, je pense qu'il était safe et sous contrôle. C'est davantage les décisions prises à mi-journée à l'assistance qui n'étaient pas les bonnes. Pour ça, je suis mécontent. Mauvaises infos météos donc mauvais choix de pneus et de setup. Je suis content d'être là où je suis ce soir, en bataille pour la victoire", a indiqué le Français à notre micro.

"Les choses peuvent tourner vite. Il ne faut jamais se déconcentrer. La course est encore longue, mais à la régulière, ça devrait se jouer entre trois pilotes pour la victoire. Ca devrait être dur pour les autres de revenir. Samedi, et tout le week-end, le choix des pneus sera encore crucial. Au moment où tu as les softs, tu vas vite... mais comme on n'en a pas assez, on ne peut en avoir tout le temps. Hyundai a pris un peu plus de risques à ce niveau durant l'après-midi, ça a payé. Il risque d'y avoir de l'humidité jusqu'à la fin du week-end donc ça va être une gestion difficile", a-t-il aussi ajouté.