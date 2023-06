WRC Sardaigne - Sébastien Ogier : "Conditions cassantes, pluie, pneus... les choix vont être compliqués ce week-end"

Et d'ajouter : "On ne s'attendait pas à avoir autant de pluie en arrivant en Sardaigne. Il y a des averses presque tous les jours, ce ne sera pas aussi sec que d'habitude. Il n'y aura peut-être pas de balayage. En partant troisième, on est un peu au milieu. On a peu de pneus softs donc ce sera un autre paramètre important de l'épreuve. S'il pleut régulièrement, on aimerait utiliser les softs le plus souvent possible. Les choix vont être compliqués. Il y a eu beaucoup de travail sur la voiture. Dire que tout est résolu, c'est s'avancer un peu fort. C'est une des raisons de ma présence ce week-end aussi, essayer d'aider l'équipe dans un rallye que j'affectionne et qui n'a pas super bien fonctionné l'année dernière. Avec mon expérience, en termes de développement, j'ai un ressenti intéressant à donner. Sur la course en elle-même, ce sont des conditions que je gère plutôt pas mal normalement. Autant la gestion des pneus que des conditions cassantes."

Le multiple champion du monde s'est aussi exprimé sur l'arrivée de François-Xavier Demaison chez Hyundai : "C'est bien de le voir revenir. C'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai passé de très bonnes idées chez VW. Je ne sais pas quelle sera sa mission exacte chez Hyundai, j'imagine qu'il sera impliqué en rallye aussi. C'est là qu'il a le plus d'expérience."