WRC Sardaigne - Martijn Wydaeghe : "Le moral n'est jamais parti... mais j'avais presque oublié le goût du champagne"

Thierry Neuville (Hyundai) a empoché le Rallye de Sardaigne, sixième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC), ce week-end. Le pilote belge a devancé Esapekka Lappi (Hyundai) et Kalle Rovanpera (Toyota), toujours leader du championnat du monde.

"Ca fait longtemps qu'on n'avait plus gagné, j'avais presque oublié le goût du champagne. Ca fait du bien pour nous et surtout pour l'équipe. Ils ont bien travaillé durant les derniers mois. On a eu des moments difficiles avec la disparition de Craig Breen. La clé du rallye, c'était la gestion des pneus. On a fait 'all in' samedi après-midi, ça a payé. Et pour Lappi également. On a mis la pression sur Ogier et il a fait une erreur. On sent le soutien du team. C'est chouette d'avoir un équipier comme Lappi également. Merci à lui et à son copilote", a précisé Martijn Wydaeghe, qui décroche sa 5e victoire par la même occasion.

Et le copilote de Neuville d'ajouter : "On est parti ce matin à 5H. On a fait beaucoup de liaisons et il y a eu beaucoup d'attente lors des regroupements. C'est parfois difficile de se remettre dans la concentration. On a bien géré, on savait que l'écart était suffisant. On a pu simplement gérer dans la Power Stage. On ne reprend malheureusement que cinq points à Rovanpera. On est deuxième du championnat, ça donnera une bonne position sur la route pour le Kenya. J'espère qu'on va réussir à faire un bon podium là-bas. Le moral était toujours là, il n'est jamais parti !"