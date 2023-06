WRC Sardaigne, le débrief : bagarre sous le déluge, Ogier craque, un Neuville étincelant prend les commandes

Thierry Neuville (Hyundai) a pris les commandes samedi du Rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, après la sortie de route du Français Sébastien Ogier (Toyota), alors en tête. Sur une piste boueuse et défoncée par la pluie, l'octuple champion du monde a tiré tout droit dans un virage à gauche lors de la 14e et avant-dernière spéciale de la journée et a plongé dans un fossé où sa voiture est restée les roues arrières en l'air.

Neuville en a profité pour s'emparer de la première place devant son coéquipier au sein de l'écurie sud-coréenne, le Finlandais Esapekka Lappi, et l'a conservée jusqu'à la fin de cette 3e journée. Notre compatriote pourrait réaliser une belle opération au championnat, même si Kalle Rovanpera (Toyota), le leader de celui-ci, pointe au 3e rang provisoire du rallye.

Dimanche, les concurrents auront encore quatre spéciales à disputer, dont la Power Stage qui donne des points supplémentaires au championnat aux cinq premiers.

Dans son débriefing du samedi, notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne, tire les enseignements de la deuxième journée.