WRC Sardaigne : Lappi domine le shakedown devant Neuville et Ogier, Rovanpera et Tanak en retrait

Deux grosses semaines après le Rallye du Portugal, les concurrents du WRC se retrouvent en Sardaigne pour la sixième manche du championnat du monde des rallyes.

L'épreuve sarde a débuté ce jeudi avec l'habituel shakedown (Loiri Porto San Paolo, seulement 2,87 kilomètres), sorte de séance libre dans le but de peaufiner les réglages des bolides. Les passages sont chronométrés, mais purement indicatifs.

C'est Esapekka Lappi (Hyundai) qui s'est montré le plus rapide (1:45.9). Le pilote finlandais a devancé Thierry Neuville (Hyundai, 1:50.3 puis 1:47.5 et enfin 1:46.5) et Sébastien Ogier (Toyota, 1:47.1). Quatrième temps pour Pierre-Louis Loubet (Ford), cinquième pour Dani Sordo (Hyundai).

On notera le sixième temps de Kalle Rovanpera (Toyota, 1:47.6), le huitième d'Ott Tanak (Ford, 1:47.9) et le neuvième d'Elfyn Evans (Toyota, 1:48.8).

La première spéciale débutera ce jeudi, à 18H05. Vendredi, six spéciales sont au programme de la première longue journée.