Vendredi, fin de journée, Ott Tanak et Esapekka Lappi se tirent la bourre en tête de l’épreuve. Le pilote estonien, deuxième à 0.7 seconde du Finlandais, rencontre toutefois un souci mécanique en fin d’ES7. On se dit alors qu’il risque de perdre plus de temps lors des deux dernières spéciales de la journée.

C’était sans compter sur l’annulation de l’ES8 et de l’ES9. La première car un bolide a pris feu lors du premier passage et la zone n’est pas suffisamment ‘safe’. La deuxième car toutes les voitures n’ont pas le temps d’emprunter un autre itinéraire pour rejoindre la spéciale. Résultat des courses : le souci rencontré par Ott Tanak ne prête pas à conséquence et il peut poursuivre son rallye sans encombre.