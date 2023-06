WRC Sardaigne - Esapekka Lappi, un leader fier, souriant et affamé : "Mon analyse de la journée ? J'ai faim !"

Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) mène vendredi soir le Rallye de Sardaigne, 6e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), avec seulement un tout petit dixième d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) est 3e.

"Mon analyse de la journée ? Je veux manger ! Après une longue spéciale de 50 kilomètres, j'ai faim. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il faut être satisfait quand on mène un rallye. Je suis fier de ce qu'on a fait durant l'après-midi. On avait perdu du temps sur Ogier en matinée et on a été capable d'aller le rechercher. C'est vraiment top. Avec de telles conditions, les spéciales n'étaient pas évidentes, surtout la très longue. Il y avait beaucoup de surprises. On a réussi à boucler la spéciale et nous voici en tête", a indiqué le leader de l'épreuve à notre micro.

"La stratégie sur les pneus a été primordiale. On a pris plus de risques en deuxième partie de journée. On avait misé sur de la pluie et elle est arrivée. La météo était bonne vendredi, il reste à espérer qu'elle le soit aussi samedi. J'espère qu'on aura une bagarre entre Ogier, Neuville et moi. Mais il faudra que je démarre mieux mon samedi qu'au Mexique", a également précisé Lappi, qui menait, en mars dernier, la manche mexicaine avant de partir à la faute.