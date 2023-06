WRC Sardaigne : Esapekka Lappi premier leader, Thierry Neuville à la 3e place

La Sardaigne accueille ce week-end la sixième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Le shakedown, sorte de séance d'essai indicative, a souri à Esapekka Lappi (Hyundai) dans la matinée. Le Finlandais devançant son équipier Thierry Neuville et Sébastien Ogier (Toyota).

Ce jeudi soir, dès 18H05, se tenait la première spéciale (Olbia-Cabu Abbas, sur 3,20 kilomètres). Une super spéciale, un mix entre de l'asphalte et de la terre. Le meilleur temps est revenu à... Lappi, comme ce matin donc. Deuxième chrono pour la Ford d'Ott Tanak, à 0,2 seconde, et troisième pour la Hyundai de Neuville, à 0,5 seconde.

Un peu plus loin, on retrouve Takamoto Katsuta (Toyota, 0,9 seconde), Kalle Rovanpera (Toyota, 1,2 seconde) et Ogier (1,3 seconde). Suivent Dani Sordo (Hyundai), Elfyn Evans (Toyota) et Pierre-Louis Loubet (Ford).

Vendredi, place à la première longue journée de l'épreuve. Six spéciales au menu... dont deux passages de pratiquement 50 kilomètres.

Le programme de vendredi

ES2 : Tantariles 20ris 1 (10,71 km - 8H40)

ES3 : Terranova 1 (8,41 km - 9H31) → Le direct vidéo

ES4 : Monte Lerno - Sa Conchedda 1 (49,90 km - 10H21) → Le direct vidéo

ES5 : Tantariles 20ris 2 (10,71 km - 14H32) → Le direct vidéo

ES6 : Terranova 2 (8,41 km - 15H23) → Le direct vidéo

ES7 : Monte Lerno - Sa Conchedda 2 (49,90 km - 16H13)