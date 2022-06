WRC Sardaigne : des spéciales piégeuses... au milieu de paysages somptueux

Jeudi, on pointe la présence du shakedown (Olmedo, 3,53 km) dès 9H00 et la première spéciale (ES1 : Olbia-Cabu Abbas, 3,23 km) à 18H08, un terrain inédit. La première journée, vendredi, comprend huit spéciales avec un principe basique : on répète deux spéciales le matin (Terranova et Monti di Ala’e Budduso') et deux autres l'après-midi (Osilo - Tergu et Sedini - Castelsardo). Au total, 133,56 kilomètres.

On poursuit avec le même nombre de spéciales durant la deuxième journée, samedi. Le planning est identique : deux spéciales en matinée (Tempio - Pausania et Erula - Tula) et deux autres durant l'après-midi (Coiluna - Loelle et Monte Lerno di Pattada). La distance parcourue diffère à peine, 131,82 kilomètres dans ce cas.

Dimanche, on termine avec 39,30 kilomètres : deux passages dans Cala - Flumini et deux dans Sassari - Argentiera, le théâtre de la Power Stage avec son final merveilleux en bordure de mer.