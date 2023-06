WRC Sardaigne - Cyril Abiteboul : "Le doute ne s'est pas installé chez Neuville, ça va plutôt être un jeu de patience"

Pour déjà se concentrer sur 2024 ? "Ca serait vrai si on était en Formule 1. On n'a pas exactement les mêmes limitations, notamment budgétaires. Il y a toutefois des cycles d'homologation qui rendent les choses compliquées. Dans l'univers du rallye, ce qui peut payer, c'est notre régularité. On l'a été jusque-là. On a eu deux gros ratés : pour Thierry Neuville, c'est la Croatie. Il avait une bonne position. Il y a aussi les ennuis de turbo rencontrés au Portugal. C'est sur ça qu'on peut progresser collectivement", a-t-il ajouté. "L'arrivée de Hyundai dans une autre discipline n'est pas dans les cartons aujourd'hui. En priorité, on veut faire fonctionner ce que l'on a et gagner en WRC. Ensuite, on veut aussi définir le futur. Le rallye est un sport magnifique, mais il doit se construire une voie, y compris une voie technologique. FX est utile pour voir ce qu'il y a de meilleur dans chacune des disciplines. J'arrivais avec un certain regard sur le sujet, le sien sera complémentaire. On se posera ensuite d'autres questions si nécessaire."

"Avec Neuville, ce n'est pas nécessaire de le remobiliser. Il y a plutôt de la patience à gérer. Je n'ai aucun doute sur sa motivation, le doute ne s'est pas installé chez lui. Mais ça va plutôt être un jeu de patience. Les rallyes sont longs, il aura peut-être envie de brûler des étapes. Je ne suis pas très inquiet. La campagne d'essai a été assez fructueuse, même si on n'a pas de grosse évolution. On a des choses sur les suspensions et la géométrie. S'il pleut ici, je suis en terrain inconnu. Mais plus on part tard, plus ça pourrait être difficile. On va essayer d'épauler les pilotes avec des bons choix de setup et de pneus", a conclu Cyril Abiteboul.