Qui est Julien Moncet, le nouveau patron (pour un rallye au moins) de Thierry Neuville chez Hyundai ?

Les amateurs de rallye étaient habitués aux punchlines de l'excentrique Andrea Adamo, Team Principal de l'équipe Hyundai Motorsport depuis 2019, ce temps est désormais révolu (il a quitté son poste en décembre dernier) : le nouveau patron de Thierry Neuville s'appelle Julien Moncet, et c'est un ingénieur français de 46 ans.

"J'ai une certaine expérience en sport auto : F1, rallye-raid, rallycross... et je suis chez Hyundai Motorsport depuis 2013, a précisé Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial sur le Monte-Carlo. Je serai le patron de l'équipe... au moins jusqu'à la semaine prochaine ! On est en cours de réorganisation, on étudie toutes les possibilités, et je pense qu'on vous en dira plus en Suède. Notre ambition est toujours la même, on veut gagner, tout simplement. On vise les deux titres, constructeurs et pilotes. Ici au Monte-Carlo, la fiabilité sera la clé. C'est une nouvelle technologie pour tout le monde, l'introduction de l'hybride, un nouveau carburant... Il faudra aller au bout. Si c'est le cas, on a des chances d'obtenir un bon résultat. La consigne, ce sera d'assurer un résultat et d'être à l'arrivée, tout simplement. On aurait aimé avoir plus de temps pour préparer cette nouvelle voiture, mais je pense que c'est le cas pour nos concurrents également. On a fait la meilleure préparation possible, on a validé tout ce qu'on avait à valider. Je pense que nous sommes prêts pour ce Monte-Carlo et pour ce championnat. On a travaillé très dur ces dernières semaines, depuis le début de l'année c'est jour et nuit, week-end compris. Là, nous sommes excités, il y a beaucoup de motivation !"