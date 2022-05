WRC Portugal : Rovanpera prêt à répondre aux attaques, Evans peut-être un peu trop agressif

Kalle Rovanpera a pris la tête du Rallye du Portugal samedi après une deuxième journée marquée par les bonnes performances des Toyota. Le Finlandais, avec 5 secondes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et 1 minute et 50 sec sur Takamoto Katsuta (Toyota), mène un podium provisoire monopolisé par l'écurie nippone. Dani Sordo (Hyundai) est 4e, Thierry Neuville (Hyundai) 5e.

"C'était une super journée pour nous. Je ne pense pas avoir commis d'erreur et nous n'avons pas rencontré de problème. C'était naturellement très important. On est parvenu à aller chercher puis dépasser Elfyn alors qu'on avait pas mal de retard, ça me rend très heureux. Je me sens vraiment bien dans la voiture. Je savais, dans la longue spéciale d'Amarante, sur 37 kilomètres, qu'il pleuvait beaucoup au milieu de la spéciale. Nous avions des pneus durs, ce n'était pas évident... mais je savais qu'Elfyn allait rencontrer la même situation. J'ai essayé d'accélérer sans prendre trop de risques. Le rythme était bon. L'écart n'est que de cinq secondes, c'est très faible. Je ne doute pas qu'il va attaquer et se battre pour la victoire, on verra comment on pourra lui répondre", a souri Rovanpera à notre micro.