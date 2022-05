WRC Portugal : Loeb - Ogier, l'heure de la revanche entre deux grands champions

Le Rallye du Portugal, ce sera aussi le retour du duel entre Sébastien Loeb, 48 ans, et Sébastien Ogier, 38 ans. Les deux pilotes, pigistes cette saison, les plus titrés du WRC (respectivement 9 et 8 sacres) ont offert une somptueuse bagarre au Monte-Carlo lors de la première manche. Battu d'un cheveu, Ogier voudra certainement sa revanche.

Le pilote Toyota, qui a remporté son premier rallye WRC au Portugal, détient le record de victoires sur cette épreuve (5), à égalité avec le Finlandais Markku Alen, vainqueur à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Loeb s’est lui imposé à deux reprises (2007 et 2009), récoltant aussi deux fois la deuxième place (2010 et 2011).

Pour ce duel tant attendu, Ogier aura un double avantage, dans la théorie en tout cas. D’abord une position sur la route plus favorable, Loeb, au volant de sa Ford, s’élançant quatrième au vu de sa quatrième place au général (le pilote Toy est huitième).

Le tracé n’ayant que très peu évolué par rapport à l’an dernier, Ogier connaitra aussi mieux le parcours que son compatriote. Loeb n’a plus roulé au Portugal depuis 2019 et son abandon avec la Hyundai.