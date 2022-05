WRC Portugal, le débrief final : Rovanpera s’envole au championnat, Hyundai doit réagir

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté dimanche le Rallye du Portugal, 4e manche (sur 13) du Championnat du monde (WRC) en s'imposant devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).

La victoire de Rovanpera est la cinquième de sa carrière en WRC, la troisième consécutive après ses succès en Suède et en Croatie. Du coup, il est encore plus confortablement installé à la première place au classement du Championnat du monde. Il est le plus jeune leader de l'histoire du WRC avec trois victoires en quatre manches et également le benjamin des vainqueurs au Portugal. Cette quatrième manche de la saison, réputée difficile en raison de ses routes de terre cassantes, a été maitrisée sans le moindre contretemps par le pilote finlandais, vainqueur de huit spéciales.