Déçu avec sa cinquième place au Portugal, Neuville a eu le courage de mettre des mots sur la situation au sein du team Hyundai, relégué à 59 points de Toyota (175 contre 116). Des mots qui peuvent sembler durs, mais ils attestent de l'amélioration souhaitée par notre compatriote, victime de quatre soucis mécaniques en quatre rallyes.

"L’histoire se répète : on l’a vu d’autres années, on rencontre plusieurs soucis. Si on les additionne, on est en retrait, il nous manque des points. C’est dommage car on a tous les outils pour bien faire. On a besoin de personnes qui prennent des décisions, qui dirigent l’équipe, qui ont la force et le charisme de gérer une boite comme Hyundai Motorsport. Aujourd’hui, on en manque. L’équipe est un peu en crise", a-t-il indiqué à notre micro.

Le Rallye de Sardaigne, du 2 au 5 juin, sera la prochaine possibilité pour Hyundai de relever la tête.