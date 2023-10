WRC : Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, c’est fini !

Pour Nicolas Gilsoul, c’est le deuxième coup d’arrêt. En janvier 2021, à la surprise générale, Neuville et Gilsoul se séparent après avoir remporté 13 rallyes en Championnat du Monde. Engagé par Loubet avant le Monte-Carlo 2023, la saison de Gilsoul en WRC se termine avant son terme.

Gilsoul, un fusible facile à faire sauter ?

Ce n’est un secret pour personne. La saison de Pierre-Louis Loubet est catastrophique. Entre les soucis techniques et les sorties de route, le pilote corse n’a jamais répondu aux attentes. Son meilleur résultat est une 6e place en Suède et en Estonie, bien en deçà des espérances et du potentiel de l’équipage. Parfois, quand les résultats ne suivent pas, c’est l’homme de droite qui en fait les frais. Est-on dans ce cas de figure ? Pourquoi maintenant alors qu'il ne reste que 2 rallyes à disputer en 2023 ? Est-ce que la relation entre les 2 hommes était problématique ? Ou la confiance n’était-elle tout simplement plus là ? Il y a peut-être un peu de tout ça, en tout cas Loubet-Gilsoul en WRC, c’est désormais fini. Benjamin Veillas, ancien équipier de Sébastien Ogier et d'Eric Camilli est pressenti pour épauler Loubet à l'avenir.