WRC : Ott Tänak de retour aux côtés de Thierry Neuville chez Hyundai en 2024

La nouvelle était dans l’air, c’est désormais officiel. Le pilote estonien Ott Tänak reviendra chez Hyundai aux côtés de Thierry Neuville pour la saison 2024. L’écurie japonaise l’a confirmé ce mercredi.

Champion du monde en 2019, le pilote de 35 ans est donc de retour dans son ancienne écurie une saison seulement après l’avoir quittée pour Ford.

Avec le constructeur anglais, Tänak n’est manifestement pas parvenu à obtenir les résultats qu’il espérait. "Est-ce que je regrette d’avoir quitté Hyundai ? Si je suis parti, c’est parce que je sentais que c’était le moment", déclarait-il pourtant au micro d’Olivier Gaspard au mois de juillet en marge du Rallye d’Estonie.

Force est de constater que l’Estonien a changé d’avis alors qu’il occupe la 4e place du championnat du monde avec un seul succès à son actif, le week-end dernier au Chili, à deux Rallyes de la fin de la saison.

Accompagné par son copilote Martin Järveoja, Tänak se dit prêt à relever ce nouveau défi. "Hyundai a une vision claire et des objectifs pour le futur proche. C’est ce qui m’a convaincu de revenir dans l’équipe. Notre but la saison prochaine sera de remporter tous les titres et je pense qu’avec la nouvelle structure de l’équipe, nous sommes armés pour atteindre cet objectif", a déclaré Tänak.

"Avec Thierry Neuville et Ott Tänak, nous disposons des deux pilotes les plus talentueux et des meilleurs équipages pour prendre en charge la saison 2024", s’est réjoui de son côté le président de Hyundai Sean Kim.