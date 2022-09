WRC Nouvelle-Zélande : Tanak mène d'un cheveu, Neuville 6e après deux tête-à-queue

Ce week-end se déroule le Rallye de Nouvelle-Zélande, onzième manche (sur treize) de la saison 2022 en WRC. Une épreuve qui effectue son retour après dix ans d’absence.

La première journée (jeudi soir et vendredi matin vu le décalage horaire) prévoyait six spéciales. Le spectacle a été au rendez-vous, entre paysages somptueux, routes glissantes et rebondissements.

Ott Tanak (Hyundai) a émergé, s'installant en tête devant Elfyn Evans (Toyota)... pour 0,2 seconde. Sébastien Ogier (Toyota), leader avant d'entamer la dernière spéciale, l'ES7, occupe la troisième place à 6,7 secondes, Kalle Rovanpera (Toyota) la quatrième à 7,2 secondes. Parti deux fois en tête-à-queue, auteur d'une deuxième partie de journée plus encourageante, Thierry Neuville (Hyundai) est sixième à 45,6 secondes.

La deuxième journée (vendredi soir et samedi matin) affiche un menu de six spéciales également.

Le programme de la deuxième journée

ES8 : Kaipara Hills 1 (15,83 km - vendredi 21H08) → Le direct vidéo

ES9 : Puhoi 1 (22,50 km - 22H06) → Le direct vidéo

ES10 : Komokoriki 1 (5,81 km - 23H14) → Le direct vidéo

ES11 : Kaipara Hills 2 (15,83 km - samedi 3H08)

ES12 : Puhoi 2 (22,50 km - 4H06)

ES13 : Komokoriki 2 (5,81 km - 5H24)