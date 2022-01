WRC Monte-Carlo : Ogier le plus rapide du shakedown devant Loeb, Neuville quatrième et dans le coup

Le shakedown du Monte-Carlo, première épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, a été dominé par le Français Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a signé le quatrième temps, à 1.8 seconde du Champion du Monde en titre.

Malgré quelques petits pépins pour certains concurrents (problèmes de direction assistée sur les Ford Puma de Craig Breen et Gus Greensmith, Kalle Rovanpera et sa Toyota GR Yaris à l'arrêt lors de son troisième passage...), ce premier shakedown des WRC de l'ère hybride s'est relativement bien déroulé... et les trois différentes voitures engagées semblent être du même niveau !

Sur le parcours de 2.29 kilomètres tracé entre Sainte-Agnès et Peille, Sébastien Ogier s'est montré le moins klette de tous lors de son troisième et dernier run (1:50.4).

Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1), de retour en WRC quelques jours après avoir terminé le Dakar à la deuxième place, avait auparavant créé la sensation lors du premier passage dans le shakedown en réalisant le meilleur temps en 1:53.9, sept dixièmes devant Thierry Neuville.

Rebelote lors du second passage, au cours duquel le nonuple Champion du Monde des Rallyes avait nettement amélioré son chrono (1:51.8) et devancé Sébastien Ogier et Thierry Neuville d'une demi-seconde.

Ce n'est que lors du troisième et dernier run que Sébastien Ogier (1:50.4) a pris le dessus sur Sébastien Loeb (1:50.9), visiblement très à l'aise au volant de la Ford Puma. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a pris la troisième place (1:51.4), Thierry Neuville la quatrième (1:52.2). Adrien Fourmaux (Ford Puma Hybrid Rally1) boucle le Top 5 (1:53.0).