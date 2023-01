WRC Monte-Carlo, le débriefing final : du neuf pour Sébastien Ogier, de bons points pour Thierry Neuville

Le Français Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) a remporté pour la neuvième fois de sa carrière le Monte-Carlo, la manche d'ouverture de la saison 2023 du Championnat du Monde des Rallyes.

Le Gapençais de 39 ans, qui ne disputera - comme l'an dernier - que quelques épreuves cette saison et ne visera pas un neuvième titre mondial, a devancé son jeune coéquipier finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1), deuxième à 18.8 secondes, et Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), troisième à 44.7 secondes.

Impressionnante tout au long du week-end sur des routes exceptionnellement sèches, l'équipe Toyota a fait preuve de vitesse et de fiabilité pour survoler le rallye : 18 spéciales, et... 16 meilleurs temps ! Seul Thierry Neuville a réussi à briser cette hégémonie en signant le scratch à deux reprises samedi après-midi.

La prestation du pilote belge est d'ailleurs la seule éclaircie dans la grisaille chez Hyundai Motorsport : bien plus compétitif sur ces spéciales qu'il y a douze mois (la Hyundai i20 N Rally1 accusait un énorme retard en termes de développement), TN a réussi à monter sur le podium là où ses coéquipiers, Dani Sordo et Esapekka Lappi, n'ont jamais été dans le coup et doivent se contenter de modestes septième et huitième places derrière le Japonais Takamoto Katsuta.

Sébastien Ogier succède au palmarès à Sébastien Loeb, absent cette année, et devient le seul recordman de victoires sur le Monte-Carlo : neuf, huit en WRC, et une en IRC. Il s'agit par contre du premier succès en WRC de son nouveau copilote, Vincent Landais.

Dans son dernier débriefing de la semaine, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo, revient sur le record de Sébastien Ogier et sur les performances de Thierry Neuville et de l'équipe Hyundai.