WRC Monte-Carlo, le débriefing du samedi : Loeb et Ogier ont joué dans la neige de Sisteron, Neuville et Hyundai ont galéré

Le Français Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) occupe la tête du Monte-Carlo, première épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des cinq spéciales disputées ce samedi.

Il devance son compatriote Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1), leader vendredi soir, de 21.1 secondes. L'Irlandais Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1) est troisième, à 1:26.0, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) quatrième, à 2:03.8. Le Britannique Gus Greensmith (Ford Puma Hybrid Rally 1) complète le Top 5 à 6:33.8.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), victime de problèmes mécaniques (un amortisseur a notamment traversé le capot de sa Hyundai), a tenté quelques réparations de fortune à midi, mais il a vécu une journée catastrophique, dont il a réussi à se sortir avec brio... Le voilà à présent sixième, à 7:44.1 de la première place.

Son coéquipier Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1) a lui été victime d'une crevaison dans l'ES9 avant de partir à la faute dans l'ES11. L'Estonien a été contraint à l'abandon en liaison.

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), qui occupait la troisième position en matinée et semblait en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire, est parti à la faute dans l'ES11, la spéciale la plus piégeuse du rallye en raison du passage dans le Col de Fontbelle, enneigé et verglacé. C'est pourtant sur le sec qu'il s'est fait piéger ! Il accuse plus de vingt minutes de retard au général ce samedi soir.

Dans son débriefing de la journée, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo, tend son micro à Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et Thierry Neuville.

Dimanche, deux boucles de deux spéciales, pour un total de 67.26 kilomètres à parcourir contre le chrono, figureront au menu de la dernière journée de l'épreuve. Deux spéciales, dont la Power Stage, seront à vivre en direct vidéo sur Auvio !