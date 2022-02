WRC: Michèle Mouton "une femme en wrc? Tout est possible, il faut juste y croire et s'accrocher"

Combien de temps avant de voir la prochaine Michèle Mouton en WRC ?

"Ca c’est pas important, l’important c’est qu’il y ait plus d’engouement et d’envie de venir essayer de faire quelque chose. C’est un sport magnifique, une école de l’improvisation, l’adrénaline est à son maximum. C’est quelque chose que je conseille à toutes les filles qui ont envie d’action et qui ont envie de ressentir des choses fortes."

Pour les filles ici, même si elles sont beaucoup plus jeunes, vous êtes un modèle, un exemple de la femme qui s’est imposée dans un milieu d’hommes.

"Moi, je n’ai jamais voulu faire ce métier là et faire de la compétition. J’y suis arrivée par hasard. J’ai continué parce que j’ai un caractère, j’aime les défis et je me suis accrochée. Ca veut dire que c’est faisable, que c’est possible. J’aimerais voir une prochaine Michèle Mouton dans pas longtemps.

Ma grande chance c’est qu’on m’ait donné la même voiture que les meilleurs. Quand je suis arrivée chez Audi dans les années 80, Hannu Mikkola c’était un des meilleurs au monde et moi j’arrivais là et j’ai eu la même voiture, les mêmes possibilités. Avec ce soutien, ça ne dépend plus que de vous."

La principale qualité, c’est ce caractère, cette envie de montrer qu’on peut faire aussi bien que les hommes et on y va ?

"Je dis toujours qu’on ne peut agir qu’avec ce que l’on est. Si on est une femme, on a les qualités nécessaires pour conduire une voiture. Conduire une voiture, il n’y a pas 36 solutions… Si vous mettez un casque blanc et une voiture blanche à un homme et une femme vous êtes incapables de dire ça c’est un homme ou ça c’est une femme. Il n’y a qu’une façon de conduire vite une voiture.

Après chacun fait avec son ressenti, femme ou homme, chacun fait avec ses qualités. C’est pour ça qu’on a besoin d’avoir plus de femmes qui viennent et qui se lancent."

Si on jette un coup d’œil sur le passé récent en WRC, Isabelle Galmiche qui gagne avec Loeb, ça doit vous réjouir ?

"C’est fantastique, tout est possible. Il faut juste y croire et s’accrocher parce que ce n’est pas facile mais c’est possible. On a déjà des filles un peu partout en circuit, il nous en manque en rallye, c’est vrai mais l’important c’est d’avoir ce soutien des constructeurs ou des teams professionnels qui aident ces jeunes filles à aller plus haut."

Votre rêve par rapport aux femmes dans le sport auto ?

"Moi, je serais ravie de voir que plus de femmes s’intéressent au sport automobile et comprennent que c’est ouvert aux femmes aussi et qu’elles ont leur place, c’est ça qui est important et que aujourd’hui, il y a égalité de chance, on peut y arriver."

Peut-être que ce week-end en Belgique, Michèle Mouton et le RACB vont dénicher la perle rare qui roulera, qui sait, sur ses traces en Championnat du Monde des Rallyes.