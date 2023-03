WRC Mexique - Thierry Neuville : "On a vachement bien géré... ce sera la grosse attaque samedi"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la quatrième position du Rallye du Mexique, troisième manche de la saison WRC, au terme des dix premières spéciales, soit vendredi soir. Le Belge est à moins de dix secondes de la troisième place d'Elfyn Evans (Toyota), qui suit Sébastien Ogier (Toyota) et le leader Esapekka Lappi (Hyundai).

"On n'est jamais satisfait quand on est quatrième à la fin d'une journée. Vu les circonstances, c'est la meilleure place qu'on pouvait atteindre au terme de cette journée. Je suis satisfait avec la performance dans le cockpit. Autant Martijn (ndlr : Wydaeghe, son copilote) que moi, on a fait un super boulot. On a eu pas mal de petits soucis à gérer, comme un souci de transmission, d'amortisseur ou la perte du kit hybride. Dans l'ensemble, on a vachement bien géré, on a perdu peu de temps avec les soucis", a analysé notre compatriote à notre micro.