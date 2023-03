WRC Mexique - Thierry Neuville : "On a envie d'aller chercher la 2e place pour l'équipe"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position provisoire du Rallye du Mexique, troisième rendez-vous de la saison WRC, après la première partie de journée samedi. Le Belge n'est qu'à dix secondes de la deuxième place occupée par Elfyn Evans (Toyota).

"On est satisfait du travail réalisé, mais on aurait espéré mieux. Reprendre plus de temps sur Evans. On a fait trois meilleurs temps sur quatre spéciales. On a vu, là où on galère un peu, ce qu'on peut améliorer. On va apporter quelques changements pour la deuxième partie de journée. La 15e spéciale est annulée. C'est toujours mieux d'avoir plus de kilomètres quand on est en bagarre. Mais c'est une spéciale rapide, large. C'est clairement là qu'on manque de vitesse. Dès que c'est sinueux, je trouve qu'on est assez rapide, voire un peu plus rapide que les Toyota", analyse notre compatriote.

"Evans ne va pas se laisser faire, il va attaquer durant l'après-midi. On a envie d'aller chercher la 2e place pour l'équipe, surtout avec la perte de la voiture de Lappi. Il était en tête du rallye. Au niveau du terrain, je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer pour le deuxième passage. Est-ce qu'il y a encore un peu de marge ? Pas beaucoup", ajoute-t-il.