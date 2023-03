WRC Mexique - Thierry Neuville : "Je roule à la limite tout le temps, mais sous contrôle... il va falloir tout donner"

Thierry Neuville (Hyundai) est revenu à moins de cinq secondes de la 2e place d'Elfyn Evans (Toyota) au Rallye du Mexique, troisième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC).

"On a tout donné. C'était déjà le cas vendredi et on a continué à attaquer samedi. On a essayé de remettre une petite couche durant l'après-midi, mais on ne parvient pas à faire de gros écarts. On s'est pris une crevaison dans l'avant-dernière spéciale, on a perdu environ deux secondes. 4,3 secondes de retard, ce n'est pas une catastrophe. Il va falloir tout donner et essayer d'aller chercher les quelques secondes dans la dernière journée dimanche. La voiture fonctionne pas trop mal. J'avoue ne pas être satisfait à 100%, mais on ne parvient pas à trouver mieux pour le moment. On évolue à la limite", explique Neuville à notre micro.

"Je n'ai pas eu l'impression de prendre des risques jusqu'à présent. Je roule à la limite tout le temps, mais sous contrôle. Si on arrive à reproduire ça en étant un peu plus vite qu'Evans, ça devrait payer. De toute façon, les écarts seront faibles. Ca va être une partie délicate, comme le choix de pneus. C'est particulier ici, on doit choisir les pneus du dimanche dès le samedi soir. Il y aura de tout au niveau du parcours dimanche. Du sinueux et du rapide", analyse-t-il aussi.