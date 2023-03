WRC Mexique - Thierry Neuville : "J'aime voir que toute l'équipe est derrière nous, qu'ils nous soutiennent !"

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté pour la 7e fois le rallye du Mexique, 3e des treize épreuves du championnat du monde (WRC), la première de la saison sur terre, dimanche. A l'issue de la Power Stage, le Français s'est imposé devant Thierry Neuville (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota).

"Sur l'ensemble du week-end, on a vraiment tout donné ! On a attaqué très fort et on a continué à hausser le rythme. A partir du moment où on a vu qu'on pouvait finir deuxième, on n'a pas fait une seule erreur. On a été irréprochable Martijn et moi. On est très satisfait du résultat. On devait aussi attaquer dans la Power Stage pour récolter des points en plus. Ca a de l'influence sur notre position de départ en Croatie. Ogier ? J'ignore combien de courses il va faire cette saison. A un moment, je pense qu'il va être là plus régulièrement. Il a fait une fantastique course ici. On savait qu'il allait lutter pour la victoire, notamment en partant 5e le premier jour", a souri Neuville.