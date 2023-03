WRC Mexique : souvenirs mémorables, anecdotes improbables et record possible pour Ogier

Après Monte-Carlo et la Suède, la meute du WRC fait escale cette semaine au Mexique pour la troisième manche du championnat du monde des rallyes.

Une épreuve qui réapparait au calendrier après deux absences, en 2021 et 2022. L'altitude à laquelle évoluent les pilotes et leurs bolides dans les montagnes de la Sierra de Lobos et de la Sierra de Guanajuato, conjuguée à des températures avoisinant les 30 degrés, font généralement du Rallye du Mexique un test de fiabilité pour les mécaniques. De plus, il s'agit du premier rendez-vous terre de la saison, l'occasion idéale pour juger les forces en présence pour 2023.

Vingt-trois spéciales sont au programme de jeudi à dimanche pour un total de 320 km chronométrés. En cas de succès, Ogier décrocherait une septième victoire au Mexique, un record. Pour l'heure, Sébastien Loeb et lui sont bloqués à six chacun.