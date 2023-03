WRC Mexique - Sébastien Ogier, motivé à bloc : "On n'est pas ici pour jouer les accessits"

Six victoires au Mexique, théâtre de la troisième manche de championnat du monde des rallyes (WRC) : Sébastien Ogier détient le record de succès sur les routes mexicaines, à égalité avec son compatriote Sébastien Loeb.

"Il y a pas mal de raisons pour lesquelles j'ai un lien particulier avec ce rallye. Tout d'abord, pour l'atmosphère par rapport à l'Europe. C'est dépaysant de venir ici et de voir cette ambiance. Les gens sont chaleureux, très fans de rallye. Aller sous le soleil de Mexico en mars, c'est toujours sympa après l'hiver européen. Les spéciales sont magnifiques également. Beaucoup de bonnes raisons pour moi de revenir. Ce parcours nous a souvent réussi, on espère poursuivre de la même manière. Dès 2008, il y a eu la première victoire en juniors. C'était aussi ma première course en mondial à l'époque. Ca avait commencé comme dans un rêve. Je ne suis pas imbattable au Mexique. C'est vrai que c'est un rallye que j'apprécie. C'est sûr qu'on n'est pas ici pour jouer les accessits, on veut aller chercher une victoire supplémentaire", raconte le pilote Toyota à notre micro.

"C'est particulier avec l'altitude, on a moins de puissance. Il faut être encore plus propre. Le profil de terrain est assez cassant. Le sol est très dur, il y a pas mal de pierres. Chaque impact peut être très douloureux pour la voiture, il faut savoir gérer tout ça. C'est la première fois avec les voitures hybrides ici, il reste pas mal d'interrogations sur la performance ce week-end. On est motivé à bloc", analyse ensuite le Français.