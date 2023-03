WRC Mexique - Sébastien Ogier : "Les performances de la Toyota et de la Hyundai ont l'air semblables"

"Ca devrait être un peu plus rapide samedi... mais un pilote finlandais, il n'est pas trop mal dans le rapide normalement (sourire). On ne va pas dire que ça va m'avantager. En tout cas, on a gagné deux fois la spéciale la plus rapide aujourd'hui. On peut aussi toujours augmenter la prise de risques. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche sur ce terrain qui pardonne peu. Si les écarts sont toujours faibles plus tard, il sera temps de voir si on décide de vraiment tout donner. Pour l'instant, il ne faut pas s'affoler", a poursuivi Ogier.

En cas de succès ce week-end, il empocherait un septième sacre mexicain. Il s’agirait d’un record.