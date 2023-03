WRC Mexique : Sébastien Ogier leader tranquille, Thierry Neuville fonce sur la 2e place

Sébastien Ogier (Toyota) s'est installé en tête du Rallye du Mexique, troisième rendez-vous de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC), suite à la sortie d'Esapekka Lappi (Hyundai) en début de samedi.

Le pilote français a géré son avance, possédant provisoirement 35,8 secondes de mieux qu'Elfyn Evans (Toyota) et 40,1 secondes de mieux que Thierry Neuville (Hyundai). Le Belge a sorti le grand jeu, grignotant seconde après seconde sur le pilote gallois.

Plus loin, on retrouve Kalle Rovanpera (Toyota), Dani Sordo (Hyundai) et Ott Tanak (Ford).

Dimanche, la dernière journée se terminera avec quatre spéciales.

Le programme de dimanche

ES20 : Las Dunas Superspecial 4 (3,70 km - 15H05 heure belge)

ES21 : Otates (35,63 km - 16H16) → Le direct vidéo

ES22 : San Diego (12,61 km - 17H24)

ES23 : El Brinco, Power Stage (9,59 km - 19H18) → Le direct vidéo