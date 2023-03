WRC Mexique - Sébastien Ogier : "Cette septième victoire mexicaine, on en est plus près que jamais"

Plus de 30 secondes d'avance en tête du Rallye du Mexique, troisième épisode de la saison en WRC : Sébastien Ogier (Toyota) file tranquillement vers un septième succès sur les routes mexicaines. Ce serait un record.

"Cette septième victoire, on en est plus près que jamais. Il ne faut toutefois pas dire que c'est fait. Dimanche, ça va encore être une journée difficile. Il y aura cette spéciale de 35 kilomètres. Il va falloir rester concentré, ne pas faire d'erreur et essayer de ne pas avoir de problème. On a réussi à se créer un petit écart, il faut le gérer", indique le Français à notre micro.

"Quand je me sens bien et que je roule proprement, c'est efficace et ça va vite. J'étais surpris de l'écart dans une spéciale de l'après-midi (ndlr : il a collé plus de 5 secondes à tout le monde) car je n'avais pas spécialement poussé plus fort. Bien gérer les pneus sur la durée, j'ai l'impression que ça peut aider", poursuit-il.