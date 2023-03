WRC Mexique - Kalle Rovanpera : "Les spéciales sont très techniques... pas tout à fait ce que j'apprécie"

Kalle Rovanpera (Toyota) occupe la deuxième position du championnat en arrivant au Mexique pour la troisième manche de la saison 2023 en WRC.

"Le feeling après le shakedown était plutôt positif. Le premier passage était plus piégeux que ce qu'on avait imaginé. Une seule ligne tracée, celle de Tanak, ce n'était pas suffisant. On était bien plus heureux avec le deuxième passage. On est plutôt satisfait du comportement de la voiture", précise le Finlandais à notre micro.

Et le champion en titre d'ajouter : "C'est un rallye aussi piégeux qu'exigeant. Exigeant pour les voitures bien sûr car il fait lourd et chaud. Et piégeux car les spéciales sont très techniques. Pas tout à fait ce que j'apprécie. Ca devrait être fun malgré tout. Mon but, c'est de survivre à la journée du vendredi. J'espère ne pas perdre trop de temps au vu de notre deuxième position sur la route. On pourra ensuite essayer de se battre avec les pilotes contre lesquels on se bat pour le championnat."