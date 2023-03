WRC Mexique : Evans joue au chat et à la souris avec Neuville, Serderidis apprend en s'amusant

Pour Jourdan Serderidis, plus loin au classement, l'apprentissage se poursuit.

"Le rallye a très mal commencé pour nous. Vendredi, on a fait onze kilomètres sur un bon petit rythme avant de se faire piéger dans une corde. On a perdu la roue. On a pu regarder des vidéos durant l'après-midi. C'était beaucoup mieux samedi, mais il y a énormément de balayage, même au deuxième passage. C'est un apprentissage difficile. Le rallye est beau et fantastique pour la technique de la terre, mais tellement compliqué. Il y a peu de grip. Il y a aussi beaucoup de pierres donc vous payez la moindre petite erreur. Je suis ici sans prétention, je m'amuse quand même bien", résume le Belgo-Grec avec le sourire.